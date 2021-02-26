Yeni Zelanda'da oynan kriket maçında bir taraftar çırılçıplak şekilde sahaya atladı
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Yeni Zelanda'da oynan kriket maçında bir taraftar çırılçıplak şekilde sahaya atladı

26.02.2021 19:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:54
Yeni Zelanda'da oynan kriket maçında bir taraftar çırılçıplak şekilde sahaya atladı

Yeni Zelenda'nın Dunedin şehrinde Avustralya ve Yeni Zelanda arasında oynanan kriket maçında bir erkek taraftar çırılçıplak şekilde sahaya atladı. Stat güvenliğini peşine takan adam seyircilerden de büyük ilgi gördü.

Avustralya ve Yeni Zelanda arasında oynanan kriket maçında bir erkek taraftar çırılçıplak sahaya atlayıp koşmaya başladı. Güvenlik görevlilerinin peşinden koşup yakalayamadığı adam, daha sonra taraftarların içine dalıp kaçtı.

Yeni Zelanda'da oynan kriket maçında bir taraftar çırılçıplak şekilde sahaya atladı

TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği olayda, herkes telefonlarına sarılıp sahaya atlayan erkeğin fotoğrafını çekti. Yeni Zelanda'nın galibiyeti ile sonuçlanan maç sonrası bir taraftar, "Bugün çok heyecanlı bir gündü. Sahaya atlayan adam güvenlik görevlilerinden kaçarken taraftarların olduğu bölümüne geldi. Kaçmak için omuzlarımın üzerine çıktı. Çok heyecanlı ve sevdiğim bir gün oldu" açıklamasını yaptı.

Yeni Zelanda'da oynan kriket maçında bir taraftar çırılçıplak şekilde sahaya atladı
Yeni Zelanda'da oynan kriket maçında bir taraftar çırılçıplak şekilde sahaya atladı
Haber Yorumları (2)
ALPEREN: sansa bak bayan guvenlık yakalamıs:)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MELIS: yakışıklıymiş
Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
500
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