Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak

Ticaretten, çalışma hayatına günlük hayatı yakından ilgilendiren birçok yeni uygulama yarından itibaren yürürlüğe giriyor. Buna göre MTV oranları, burs ve öğrenim kredisi miktarı, trafik cezaları değişecek. Yeni asgari ücret yarından itibaren uygulanacak. Zamlı memur ve emekli maaşları ise 4 Ocak'ta belli olacak.

2021 yılı birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Çalışma hayatından ticarete pek çok düzenleme 2021'de hayata geçecek. 2 bin 825 lira olan yeni asgari ücret yarından itibaren uygulanacak.

MTV ORANLARI DEĞİŞİYOR

2021 yılında motorlu taşıtlar vergisinin oranı da değişiyor. 2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. 2021 yılında emlak vergisi ise yüzde 4,55 artışla uygulanacak.

1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLUYOR

Memur ve emekliler de maaşlarını ocak ayından itibaren zamlı alacak. 6 aylık zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak.

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin burs ve öğrenim kredisi ocak ayında yüzde 18 zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine bin 300, doktora öğrencilerine bin 950 lira aylık ödeme yapılacak.

Yeni yılda e-ticarette vergi muafiyeti başlayacak. İş yeri olmayan, sanayi tipi makine kullanmadan evde imal ettiği ürünleri internetten satanlar yarından itibaren gelir vergisinden muaf tutulacak.

TRANS YAĞ YÜZDE 2'Yİ GEÇEMEYECEK

Yılbaşından itibaren bisküvi, çikolata ve cips gibi gıda ürünlerindeki trans yağ oranı yüzde 2'yi geçemeyecek. Uygulama, Türkiye'de Avrupa Birliği ülkelerinden 3 ay önce yani yarın devreye girecek.

TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE PSİKOTEKNİK ZORUNLULUĞU

Sürücü kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için psikoteknik belgesi artık zorunlu olacak. Psikoteknik raporu bulunmayan, toplu taşıma ve ticari yük taşımacılığı yapan sürücüler araç kullanamayacak.

TRAFİK CEZALARI ARTIYOR

Trafik cezalarının yüzde 9,11 artmasıyla 2021'de en düşük ceza 113 lirayla taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere, en yüksek ceza ise 35 bin 699 lirayla işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara uygulanacak.