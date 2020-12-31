Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak

31.12.2020 14:12 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:43

Ticaretten, çalışma hayatına günlük hayatı yakından ilgilendiren birçok yeni uygulama yarından itibaren yürürlüğe giriyor. Buna göre MTV oranları, burs ve öğrenim kredisi miktarı, trafik cezaları değişecek. Yeni asgari ücret yarından itibaren uygulanacak. Zamlı memur ve emekli maaşları ise 4 Ocak'ta belli olacak.

2021 yılı birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Çalışma hayatından ticarete pek çok düzenleme 2021'de hayata geçecek. 2 bin 825 lira olan yeni asgari ücret yarından itibaren uygulanacak.

MTV ORANLARI DEĞİŞİYOR

2021 yılında motorlu taşıtlar vergisinin oranı da değişiyor. 2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. 2021 yılında emlak vergisi ise yüzde 4,55 artışla uygulanacak.

1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLUYOR

Memur ve emekliler de maaşlarını ocak ayından itibaren zamlı alacak. 6 aylık zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak.

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin burs ve öğrenim kredisi ocak ayında yüzde 18 zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine bin 300, doktora öğrencilerine bin 950 lira aylık ödeme yapılacak.

Yeni yılda e-ticarette vergi muafiyeti başlayacak. İş yeri olmayan, sanayi tipi makine kullanmadan evde imal ettiği ürünleri internetten satanlar yarından itibaren gelir vergisinden muaf tutulacak.

TRANS YAĞ YÜZDE 2'Yİ GEÇEMEYECEK

Yılbaşından itibaren bisküvi, çikolata ve cips gibi gıda ürünlerindeki trans yağ oranı yüzde 2'yi geçemeyecek. Uygulama, Türkiye'de Avrupa Birliği ülkelerinden 3 ay önce yani yarın devreye girecek.

TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE PSİKOTEKNİK ZORUNLULUĞU

Sürücü kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için psikoteknik belgesi artık zorunlu olacak. Psikoteknik raporu bulunmayan, toplu taşıma ve ticari yük taşımacılığı yapan sürücüler araç kullanamayacak.

TRAFİK CEZALARI ARTIYOR

Trafik cezalarının yüzde 9,11 artmasıyla 2021'de en düşük ceza 113 lirayla taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere, en yüksek ceza ise 35 bin 699 lirayla işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara uygulanacak.

Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak
Haber Yorumları (4)
SERCAN: evet artirdilar dunyanin hic bir yerinde 18-65 yaş arası calismiyan insanlardan genel saglik sigortasi adi altinda 107 tl para dunyada eşi benzeri yok....adı üzerinde calismiyan işsizden para pes pes.....sonra felaketler var tablo ortada..
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ASD: işte sorun bu. insanların gelirleri arttığında iki katı giderlerine zam yapılıyor. sonuç ? enflasyon!! maaşa zam istemiyoruz. yeter ki enflasyon olmasın. bu şekilde devam ederse paraya sıfırlar yeniden eklenir. merkez bankası tarafından basılan 5 kuruşa satılan bir şey var mı? demek oluyor ki 5 yada 10 kuruş artık iptal.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
D: NİYE ZORLUYORSUNUZ. YILAN DOĞASI GEREYİ DERİ DEGİŞTİRİYOR. BİZ ÖYLE DEGİLİZ YÜZMEYİN BİZİ KAN GELİYOR ;(
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Cahit Özkan Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Erol Bulut Okan Buruk Metin Oktay Mustafa Cengiz Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Maltepe Yeni Yıl Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 14:52:21. #1.15#
title