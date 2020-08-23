Yeni şarkısı gece kulüplerinin gözdesi oldu
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Yeni şarkısı gece kulüplerinin gözdesi oldu

Nihat Doğan, 'Çoğu Gitti Azı Kaldı' isimli yeni şarkısını yedi yıl aradan sonra müzik severlerin beğenisine sunulmuş, Çukur dizisinin çekildiği mekanların tercih edildiği klip için yaklaşık 440 bin TL harcanmıştı. Doğan'ın yeni şarkısı tatil bölgeleri Çeşme ve Bodrum'daki gece kulüplerinin en çok dinlenen şarkısı oldu...

Yeni şarkısı gece kulüplerinin gözdesi oldu
23.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:26

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan 7 yıl ara verdiği müzik sektörüne Çoğu Gitti Azı Kaldı şarkısı ile giriş yaptı. Doğan'ın 60 bin dolar yani 440 bin TL'yi bulduğu klibi sevenleri tarafından çok sevildi. Şarkıcı, aynı zamanda Çelik Erişçi'nin Hercai şarkısını da seslendirmişti.& ;

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni şarkısı Çoğu Gitti Azı Kaldı şarkısının klip çekimi için kamera karşısına çıktı. ND müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan 'Çoğu Gitti Azı Kaldı' isimli şarkı kısa sürede büyük ilgi gördü. Prodüktörlüğünü Eriş Production'un üstlendiği şarkının klibi İstanbul'un tanıtım filmi gibi oldu. İstanbul'un tarihi yerleri başta olmak üzere, fenomen dizi Çukurun çekildiği mekanlar da kullanıldı. Klip çekimleri altı günde tamamlanırken, maliyeti ise 60 bin dolar yani 440 bin TL'yi buldu.

Hercai şarkısının kendisinde manevi değeri olduğunu, bir çok ünlünün de bu şarkıyı istediğini ve kimseye vermediğini söyleyen Çelik, Nihat Doğan'ın şarkıyı seslendirdikten sonra beğendiğini söyledi.& ;



Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (1)
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