Yeni Raspberry Pi 3 Model B Plus Daha Fazla Güç ve Daha Hızlı Ethernet

Yükseltilmiş Edilmiş Raspberry Pi 3 Daha Hızlı ve Daha Güçlü!



Yeni Raspberry Pi 3 Model B Plus, biraz daha yükseltilmiş işlemci, çift bant destekli Wi Fi ve daha hızlı ethernet içeriyor.

14 milyondan fazla düşük bütçeli bilgisayar kartı satışına rağmen Raspberry Pi Vakfı güncellemeler için bir yıldan fazla süre beklemeye devam ediyor. Her bir güncellemede de öyle devrim niteliğinde yenilikler yer almıyor.

Bugünde onlardan birisi gerçekleşti ve vakıf, amiral gemisi kurulumlarından olan Raspberry Pi 3'ü yenilediğini duyurdu. Daha fazla hız ve daha hızlı ethernet desteğinin geldiğini söyleyebiliriz.

Yeni Raspberry Pi 3 Model B + üzerindeki önemli gelişmeler neler olduğunu şöyle özetleyebiliriz; işlemci ve ağ yetenekleridir.

Yeni Raspberry Pi 3 Model B Plus Özellikleri

1.4GHz quad-core Broadcom BCM2837B0 (1.2Ghz BCM2837 çip eski Pi3'te kullanılmıştı),

Daha hızlı ağ gereksinimlerini karşılamak için Dual-Band 2.4 Ghz ve 5Ghz kablosuz bağlantı ve Gigabit Ethernet USB 2.0 üzerinden 300 Mbps'e kadar destekliyor ki bu bir öncekinin tam 3 katı,

Bluetooth 4.2 ve Bluetooth Low Energy desteği, IoT hublarını akıllı ev cihazları ile etkileşimi sağlıyor,

Son olarak eklenen PoE Desteği, şimdiye kadar resmi olarak desteklenmeyen bu Power Over Ethernet oldukça iyi.

Beklendiği gibi Yeni Raspberry Pi 3 Model B + öncekisi ile aynı boyutta. Fiyatı ise 35 Dolar.

Engadget

http://www.teknotalk.com/yeni-raspberry-pi-3-model-b-plus-62679/