Yeni Malatyasporlu futbolculardan şarkı performansı

- Yeni Malatyasporlu futbolculardan şarkı performansı Yeni Malatyaspor'da moraller yerinde Yeni Malatyasporlu futbolcuların şarkı söylediği anların görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

- Yeni Malatyasporlu futbolculardan şarkı performansı

Yeni Malatyaspor'da moraller yerinde

MALATYA - Yeni Malatyasporlu futbolcuların şarkı söylediği anların görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında geçtiğimiz gün Bolu'da toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Yoğun geçen günün ardından futbolcular ve teknik ekip akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından futbolcular, şarkı söyleyerek zaman geçirdi. Futbolcuların hünerlerini sergilediği anlar kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntülerde takımda morallerin yerinde olduğu görüldü. Futbolcuların şarkı performansları izleyenleri gülümsetirken görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz