Yeni Malatyaspor, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti

Yeni Malatyaspor ile Denizlispor Süper Lig'de 8. hafta maçında karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor'u ağırladı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 17. dakikada Acquah kaydetti.

SON 3 HAFTADA 2. GALİBİYET

Ligde son 3 haftada 2. galibiyetini elde eden Yeni Malatyaspor, 11 puanla 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Denizlispor ise 5 puanla 20. sırada kaldı.

Yeni Malatyaspor, milli ara sonrasını bay geçecek ve 10. hafta müsabakasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Denizlispor ise 9. haftada Gaziantep FK'yı konuk edecek.