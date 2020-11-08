Yeni Malatyaspor, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti
08.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:55
Yeni Malatyaspor ile Denizlispor Süper Lig'de 8. hafta maçında karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor'u ağırladı.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 17. dakikada Acquah kaydetti.
SON 3 HAFTADA 2. GALİBİYET
Ligde son 3 haftada 2. galibiyetini elde eden Yeni Malatyaspor, 11 puanla 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Denizlispor ise 5 puanla 20. sırada kaldı.
Yeni Malatyaspor, milli ara sonrasını bay geçecek ve 10. hafta müsabakasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Denizlispor ise 9. haftada Gaziantep FK'yı konuk edecek.