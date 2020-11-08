Yeni Malatyaspor, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti
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Yeni Malatyaspor, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti

08.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:55

Yeni Malatyaspor ile Denizlispor Süper Lig'de 8. hafta maçında karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor'u ağırladı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 17. dakikada Acquah kaydetti.

SON 3 HAFTADA 2. GALİBİYET

Ligde son 3 haftada 2. galibiyetini elde eden Yeni Malatyaspor, 11 puanla 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Denizlispor ise 5 puanla 20. sırada kaldı.

Yeni Malatyaspor, milli ara sonrasını bay geçecek ve 10. hafta müsabakasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Denizlispor ise 9. haftada Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Yeni Malatyaspor, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti
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