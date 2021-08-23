Yeni Malatyaspor puanla tanıştı
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Yeni Malatyaspor puanla tanıştı

Yeni Malatyaspor puanla tanıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe karşısında sahadan 1-0 galip ayrılan Yeni Malatyaspor, yeni sezonda ilk 3 puanını aldı.

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe karşısında sahadan 1-0 galip ayrılan Yeni Malatyaspor, yeni sezonda ilk 3 puanını aldı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor karşısından 5-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı-siyahlılar ligin ikinci haftasındaysa Göztepe deplasmanında, 56. dakikada Aabid'in ara pasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Tetteh'in golüyle sahadan galip ayrıldı. Doğu Anadolu ekibi bu galibiyetle yeni sezonda 3 puanla tanışmış oldu. Ligde ikinci maçına çıkıp puanla tanışamayan ekipler ise Giresunspor ve M.Başakşehir oldu.

(İHA)

Yeni Malatyaspor puanla tanıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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