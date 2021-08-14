Yeni Malatyaspor, Ogün Özçiçek ile anlaştı
Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogün Özçiçek ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogün Özçiçek ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Doğu Anadolu ekibi ligin başlamasına sayılı günler kala transfere hız verdi. Sarı-siyahlılar, 14. transferini gerçekleştirdi. Yeni Malatyaspor, Yomraspor'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogün Özçiçek ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı