Yeni Malatyaspor maçından çıkarken tepki gösteren Pelkas: Skora sinirlendim
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Yeni Malatyaspor maçından çıkarken tepki gösteren Pelkas: Skora sinirlendim

14.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:37

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, 3-0 kaybettikleri Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepkiyle ilgili, "Skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur" dedi.

Dimitris Pelkas, Fenerbahçe Televizyonu'na Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepkiye açıklık getirdi.

27 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili "Evet, hoca ile bir diyaloğumuz oldu. O sırada 3-0 gerideydik. Kötü bir skordu. Dolayısıyla ben de skora sinirliydim. Herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur. Önümüze bakmamız gerekiyor. Gerçekten o an hiçbir şey olmadı. Bizim için zor bir andı. Şimdi önümüze bakmamız lazım. Hazırlıklarımıza devam edip daha çok çalışmamız lazım ki galibiyetlere geri dönelim."

KLOPP-SALAH ÖRNEĞİ VERDİ

Pelkas, Mohamed Salah'ın da Jürgen Klopp ile benzer bir durum yaşadığını vurguladı ve "Bir şey daha eklemek istiyorum. İki hafta önce Salah da oyundan çıkarken sinirliydi. Maç sonu Klopp şunu dedi; 'Salah'ın oyundan çıkmasına sinirlenmesinden dolayı mutluyum. Eğer bir gün oyundan çıktığına sinirlenmezse aslında o zaman bu bir problemdir' dedi. Sizin de dediğiniz gibi her oyuncu 90 dakika oynamak ister. Bunun için daha çok çalışıp, daha iyiye gitmeye çalışacağız" dedi.

"HERKES ÇOK FAZLA ÇALIŞMAK ZORUNDA"

Yunan futbolcu, maç öncesindeki taktik konuşmalarla ilgili ise "Bu tarz konular hocamızın kararı. Hocamız ne karar veriyorsa bizim de o kararı uygulamamız gerekiyor. Oynayabilmek ve oynadığı yeri hak edebilmek için herkes çok fazla çalışmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Dimitris Pelkas, bu sezon forma giydiği 8 karşılaşmada da maçı tamamlayamadan oyundan alındı.

Yeni Malatyaspor maçından çıkarken tepki gösteren Pelkas: Skora sinirlendim
Haber Yorumları (3)
HAVAN-KİME-: ab nin simarik cocugu yunanistan hik demis burnundan düsmüs bune kapris kibir kendini begenmislik ukale herif
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İSA BEY: olum neden insanların ırkına göre yargılıyorsun yüzünde tüy bitmemiş bir futbolcu hangimiz bu yaşlarda böyle değildik hepimiz böyle isyankar genclik büyüdük
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1907: ADAM BİZE BENZEDİ YA
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