Yeni Malatyaspor kupa mesaisine başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlayacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Malatya ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri

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