Yeni Malatyaspor kupa mesaisine başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor kupa mesaisine başladı

Yeni Malatyaspor kupa mesaisine başladı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlayacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlayacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Malatya ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Rıdvan Dilmen'den taraftarın istifaya davet ettiği Ali Koç için olay sözler: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı

Rıdvan Dilmen'den taraftarın istifaya davet ettiği Ali Koç için olay sözler: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı

 Kadıköy'de yıldız isimlere büyük tepki! Yalnızca 2 futbolcu için alkış tufanı koptu

Kadıköy'de yıldız isimlere büyük tepki! Yalnızca 2 futbolcu için alkış tufanı koptu

 Protestolar eşliğinde gelen zafer! Fenerbahçe haftalar sonra galibiyeti hatırladı

Protestolar eşliğinde gelen zafer! Fenerbahçe haftalar sonra galibiyeti hatırladı

AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title