Yeni Malatyaspor ile Hatayspor, Süper Lig'de 3. randevuda
Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.
Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. İki takım ligde 3. kez karşılaşacak.
Süper Lig'de 6 puanı bulunan Yeni Malatyaspor, 8. haftada 13 puanlı Hatayspor'u 3 Ekim Pazar günü sahasında ağırlayacak. Maça galibiyet hedefi ile çıkacak Doğu Anadolu ekibi, Hatayspor ile ligde 3. kez karşılaşacak. 2020-2021 sezonunda oynanan ilk maçı deplasmanda 2-1 Yeni Malatyaspor kazanırken, ikinci maç 1-1'lik beraberlikle sona ermişti.
Sarı-siyahlı ekipte hücum oyuncuları Adem Büyük ve Kubilay Kanatsızkuş'un ise sakatlığı bulunuyor.
(Veysel Korkmaz/İHA)
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