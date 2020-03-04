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Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

04.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:46
Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

BtcTurk , teknik direktör yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak sarı-siyahlı ekipte bugün sözleşme imzalanan Hikmet Karaman, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanda takımın başında yer aldı.

Karaman ve yardımcıları, idman öncesi futbolcularla tanıştı.

Antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Sarı-siyahlıların kalan bölümde taktik çalışmalar üzerinde durduğu belirtildi.

İdmanda İsaam Chebake, Remi Walter ve Thievy Bifouma, takımdan ayrı koşu yaptı.

Kaynak: AA

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