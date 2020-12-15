Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon arasında oynanacak. Peki Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?