Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?
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Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

15.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:05
Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon arasında oynanacak. Peki Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzonmaçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

YENİ MALATYASPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı 15 Aralık Salı 2020 günü (bugün) saat 17:00 'da başlayacaktır. Maç bu akşam başlıyor.

YENİ MALATYASPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ASpor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor kanalında yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI HAKEMLERİ KİM?

BURAK PAKKAN(Hakem)

OĞUZ TERZİ(1. Yardımcı Hakem)

SUAT GÜZ(2. Yardımcı Hakem)

ŞAHİN BERKER(Dördüncü Hakem)

NAMIK KARAMAN(Gözlemci)

KASIM TURNA(Temsilci)

ALİ İHSAN SARIYILMAZ(Temsilci)

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