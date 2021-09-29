Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

AA / Okan Coşkun - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buz, son oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor maçında talihsiz bir mağlubiyet yaşadıklarını belirterek, "Gereken pozisyonları golle sonuçlandırsaydık kazanmış olacaktık. Maalesef kaybettik. Ancak dediğimiz gibi oyun anlamında da çok daha farklı bir skor olması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Hatayspor müsabakasına iyi hazırlandıklarını belirten İrfan Buz, şöyle konuştu:

"Malatyalıları seviyorum. Buraya geldiğimizde onları sevindirmeye çalıştık. İlk geldiğimde de burada 7 müsabaka oynanmıştı. Kümede kaldık, ikinci senemizde de Süper Lig'e çıktık. Geçen sezon da takımı Süper Lig'de bıraktık. Zaman zaman böyle dalgalanmalar oluyor. Onlar da haklı, biz de onlara cevap vermek durumundayız. Ama inanın iyi bir skor aldığımız takdirde çok daha farklı olacağını düşünüyorum. 3 puan almak istiyoruz. Tabii bu da iyi bir oyunla olur. Taraftarlarımızın arkamızda olduğunu biliyoruz. Onları da hissediyorum. Allah'ın izniyle bu hafta iyi hazırlanıp sonuç almak durumundayız."

İrfan Buz, oyunlarını geliştirmek istediklerini aktararak, "Biz maç kazanmak istiyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu geliştirdikten sonra da skor anlamında gerçekten iyi olacak. Skor almamız gerekiyor, onun da bilincindeyiz." diye konuştu.

Hatayspor hazırlıkları

Yeni Malatyaspor, Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman çift kale taktik maçla tamamlandı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Adem Büyük ile Kubilay Kanatsızkuş katılmadı.

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor
AA / Okan Coşkun - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Sezai Temelli Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Şahin İbrahim Tatlıses
Spor Gazeteler Stefan Kuntz Ali Palabıyık Arda Kardeşler Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Donald Trump Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 14:14:59. #1.12#