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Yeni Malatyaspor'da Walter ve Hasan Özkan ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'da Walter ve Hasan Özkan ile yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, forvet oyuncusu Walter Bwalya ve önlibero Hasan Özkan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, forvet oyuncusu Walter Bwalya ve önlibero Hasan Özkan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Hasan Özkan ve Walter Bwalya ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Özkan ve Bwalya'ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantılarında başarılar dileriz" denildi.


Yeni Malatyaspor'da Walter ve Hasan Özkan ile yollar ayrıldı

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