Yeni Malatyaspor, Göztepe'ye konuk olacak
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Yeni Malatyaspor'un sahasında Trabzonspor'a 5-1 mağlup olduğu ligin ilk haftasında Göztepe ise deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Cezalı veya sakat oyuncunun bulunmadığı sarı-siyahlı takımda, Fenerbahçe'den transfer edilen savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın da kadroda yer aldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş