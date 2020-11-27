Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı
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Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı

27.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:03
Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde son antrenmanına bugün çıkan sarı-siyahlılar, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gitmek için yola çıktı. Karşılaşma öncesi takıma ve tüm teknik kadroya yapılan korona virüs testlerinin tamamının negatif çıktığı da açıklandı. Ayrıca dizinde ağrıları olan Jody Lukoki'nin ise yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucunda sol dizinde bağ zedelenmesi ve ödem tespit edilmesi nedeniyle Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Kupada rakip Hekimoğlu Trabzon

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Bu arada Yeni Malatyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası 5 Eleme Turu'ndaki rakibi Hekimoğlu Trabzon FK oldu.

Kupada bu turdaki müsabakaların 15-16-17 Aralık tarihlerinde oynanacağı öğrenildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı
Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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