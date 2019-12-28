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Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK deplasmanında

Kalyon Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayacak maçı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

28.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:46
Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK deplasmanında

Kalyon Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayacak maçı, hakem yönetecek.


Geride kalan 16 maçta, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgiyle 23 puan toplayan sarı-siyahlılar, FK karşısında kazanarak sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmanın hesabını yapıyor.


Sakatlıkları bulunan Eren Tozlu, Issam Chebake, Afriyie Acquah ile oğlunun yaşadığı kaza sonrası izin alarak ülkesi Ekvador'a giden Arturo Mina, BtcTurk 'un kadrosunda yer almayacak.

Kaynak: Hürriyet

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