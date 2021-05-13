Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
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Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatyaspor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 42. Haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Düz koşu ve dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çift kale oyunuyla son buldu. Yeni Malatyaspor kafilesi, yarın İstanbul'a gidecek.

(Veysel Korkmaz/ İHA)

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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