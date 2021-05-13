Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı öncesi barbekü partisi verdi

Süper Lig'in son haftasında şampiyonluğun kaderini belirleyecek mücadelede, Galatasaray ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'da keyifler yerinde. Geçen hafta ligde kalmayı garantileyen sarı-siyahlı ekipte futbolcular, teknik ekip ve kulüp yönetimi Nurettin Soykan tesislerinde gerçekleştirilen barbekü partisinde bir araya geldi.