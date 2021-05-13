Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı öncesi barbekü partisi verdi
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Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı öncesi barbekü partisi verdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in son haftasında şampiyonluğun kaderini belirleyecek mücadelede, Galatasaray ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'da keyifler yerinde. Geçen hafta ligde kalmayı garantileyen sarı-siyahlı ekipte futbolcular, teknik ekip ve kulüp yönetimi Nurettin Soykan tesislerinde gerçekleştirilen barbekü partisinde bir araya geldi.

Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Hatayspor'la berabere kalan Yeni Malatyaspor matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği son hafta oynanacak Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-siyahlılar barbekü partisinde bir araya geldi.

NEŞELİ BARBEKÜ PARTİSİ

Yeni Malatyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp yönetimi Nurettin Soykan Tesislerinde düzenlenen barbekü partisinde buluştu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda futbolcuların, Teknik Direktör İrfan Buz'un ve Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in neşeli olduğu görüldü.

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı öncesi barbekü partisi verdi
Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı öncesi barbekü partisi verdi
Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı öncesi barbekü partisi verdi
Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı öncesi barbekü partisi verdi
Yeni Malatyaspor'da moraller yerinde
Yeni Malatyaspor'da moraller yerinde
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