Haberler » Spor » Yeni Malatyaspor, Galatasaray'a konuk olacak - Spor

Yeni Malatyaspor, Galatasaray'a konuk olacak

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

15.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:46
Yeni Malatyaspor, Galatasaray'a konuk olacak

BtcTurk , Süper Lig'in 22. haftasında yarın 'a konuk olacak.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Bir maç eksiğiyle geride kalan 20 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, Galatasaray karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Malatya ekibinde sakatlığı süren Moryke Fofana ile kart cezalısı Mustafa Akbaş, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler