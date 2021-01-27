Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları sürdürdü

27.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:54
Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları sürdürdü

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 29 Ocak Cuma günü oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 29 Ocak Cuma günü oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-siyahlı ekipten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Top sürme ve pas çalışmaları ile başlayan idman çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Muharrem İnce Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Okan Buruk Caner Erkin Fatih Terim Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları sürdürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 18:56:36. #1.14#
title