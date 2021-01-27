Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları sürdürdü
27.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:54
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 29 Ocak Cuma günü oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 29 Ocak Cuma günü oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
Sarı-siyahlı ekipten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Top sürme ve pas çalışmaları ile başlayan idman çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş