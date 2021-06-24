Yeni Malatyaspor'dan sözleşmeleri sona eren Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor'dan sözleşmeleri sona eren Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a teşekkür

Yeni Malatyaspor'dan sözleşmeleri sona eren Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a teşekkür
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmeleri sona eren futbolcular Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmeleri sona eren futbolcular Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Zuqui ve Olcay Şahan'ın sözleşmelerinin sona erdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Galatasaray'da yeni yönetimin sosyal medya kararı
Galatasaray'da yeni yönetimin sosyal medya kararı
Futbolcu olma hayaliyle gelip dolandırıldı! Dünyası yıkılan Kenyalı gence imam sahip çıktı
Futbolcu olma hayaliyle gelip dolandırıldı! Dünyası yıkılan Kenyalı gence imam sahip çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Emel Sayın İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Aziz Yıldırım Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeni Malatyaspor'dan sözleşmeleri sona eren Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a teşekkür - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 16:10:58. #1.15#

title