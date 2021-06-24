Yeni Malatyaspor'dan sözleşmeleri sona eren Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a teşekkür

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmeleri sona eren futbolcular Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.