Yeni Malatyaspor'da yeni sezon bilet fiyatları belirlendi
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Yeni Malatyaspor'da yeni sezon bilet fiyatları belirlendi

Yeni Malatyaspor'da yeni sezon bilet fiyatları belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni Malatyaspor'da 2021-2022 sezonu bilet fiyatları açıklandı.

Yeni Malatyaspor'da 2021-2022 sezonu bilet fiyatları açıklandı. Trabzonspor maçının biletleri bugün satışa çıkacak.

Yeni Malatyaspor'un 2021-2022 sezonunda sahasında oynayacağı maçların bilet fiyatları belirlendi. Doğu Anadolu ekibinde standart fiyat üzerinden bilet fiyatları; batı alt tribün 75 TL, batı üst tribün 50 TL, batı üst aile tribünü 50 TL, doğu alt tribün 50 TL, doğu üst tribün 40 TL, güney alt tribün 25TL, güney üst tribün 25 TL, kuzey alt tribün 25 TL ve kuzey üst tribün 25 TL olarak açıklandı. Sarı-siyahlı ekip; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarındaysa bilet fiyatlarını; batı alt tribün 100 TL, batı üst tribün 75 TL, batı üst aile tribünü 75 TL, doğu alt tribün 75 TL, doğu üst tribün 60 TL, güney alt tribün 40 TL, güney üst tribün 40 TL, kuzey alt tribün 40 TL ve kuzey üst tribün 40 TL olarak açıklandı.

Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Yeni Malatyaspor-Trabzonspor müsabakası biletleriyse bugün saat 15.00'da satışa çıkacak.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Yeni Malatyaspor'da yeni sezon bilet fiyatları belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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