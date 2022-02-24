Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırmasının ardından sarı-siyahlı kulüpte forvet oyuncusu Adem Büyük, futbol sorumlusu olarak göreve getirilmişti. Bu gelişmelerin ardından Adem Büyük ile sarı-siyahlı kulüp yollarını ayırdı.

Yeni Malatyaspor'da alınan kötü sonuçlar sonrası, teknik direktör Marius Sumudica ie yollar ayrılmıştı. Rumen teknik adam ile yolların ayrılmasının ardından takım kaptanı Adem Büyük, futbol sorumlusu görevini üstlenmişti. Tecrübeli golcü, sarı-siyahlı kulüpte hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak görev yapmıştı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden Adem Büyük ile yollarını ayırdıklarını duyurarak, " Kulübümüzde futbolcu ve Futbol Sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" denildi.