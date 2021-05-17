Yeni Malatyaspor'da 14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor
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Yeni Malatyaspor'da 14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Yeni Malatyaspor'da 14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da 14 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da 14 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

2020-2021 sezonunun 41.haftasına kadar ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, 45 puan toplayarak lig'i 15. sırada bitirmişti. Doğu Anadolu ekibinde 15 futbolcunun şözlesmesi sona eriyor. Sözleşmesi sona eren futbolcular: Zuqui, Erkan Kaş, Eray İşçan, Bülent Cevahir, Benjamin Tetteh, Ahmed Ildız, Acquah, Musttafa Eskihellaç, Foffana, Chebake, Zeki Yavru, Umut Bulut, Mallan, Olcay Şahan'dan oluşuyor.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Yeni Malatyaspor'da 14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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