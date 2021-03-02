Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından

Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Hakan Çalışkan, maçı kaybettikleri için üzüldüklerini ancak oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Hakan Çalışkan, maçı kaybettikleri için üzüldüklerini ancak oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Çalışkan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kazanmak istediklerini fakat başaramadıklarını dile getirdi.

Beşiktaş'ın ligin en çok pas yapan takımı olduğunu ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bizim için Beşiktaş'ın pas yapma trafiği sürpriz olmadı. Hafta içi çalışmalarımızda özellikle Hutchinson'un savunma arkasına koşu yapacağını söylemiştik. Buna göre önlemler aldık. Ama yerden gelen sızma bir pasla golü yedik. Maçın başında yakaladığımız net pozisyonumuz vardı. Golü yedikten sonra yine pozisyonlarımız vardı. Bunlardan birini değerlendirseydik belki maç berabere bitecekti. Çok istedik puan almayı ama olmadı. Bu tür maçlarda pozisyonları değerlendiren takım maçı alır. Oyuncularımın gösterdiği performansın, mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Oyuncularımızı yürekten tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak