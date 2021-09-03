Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
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Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor müsabakanın hazırlıkları çift antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor müsabakanın hazırlıkları çift antrenmanla sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, günün ilk antrenmanını spor salonunda gerçekleştirdi. Malatya ekibi günün ikinci antrenmanını ise Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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