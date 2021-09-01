Yeni Malatyaspor, Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Yeni Malatyaspor, Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor, Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni Malatyaspor 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Malatya ekibi ayrıca Ahmet Oytun Özdoğan'ı Kırklarelispor'a kiralandığını duyurdu.

Süper Lig'de aldığı 2 galibiyetle istikrarlı gidişatını sürdüren Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-siyahlıların 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaleci Ahmet Oytun Özdoğan sezon sonuna kadar Kırklarelispor forması giyecek. Kulüp transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Söz konusu paylaşımda, "Kulübümüz, 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ahmet Oytun Özdoğan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kırklarelispor forması giyecek. Hoş geldin Ahmet!" denildi.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Yeni Malatyaspor, Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yeni Malatyaspor, Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler
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