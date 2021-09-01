Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Oytun Özdoğan'ı transfer edip kiralık gönderdi
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Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Oytun Özdoğan'ı transfer edip kiralık gönderdi

Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Oytun Özdoğan'ı transfer edip kiralık gönderdi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Oytun Özdoğan'ı transfer edip TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'a kiraladı.

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Oytun Özdoğan'ı transfer edip TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'a kiraladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ahmet Oytun Özdoğan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kırklarelispor forması giyecek." ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Oytun Özdoğan'ı transfer edip kiralık gönderdi
Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Oytun Özdoğan'ı transfer edip kiralık gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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