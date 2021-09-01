Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Oytun Özdoğan'ı transfer edip kiralık gönderdi

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Oytun Özdoğan'ı transfer edip TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'a kiraladı.

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Oytun Özdoğan'ı transfer edip TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'a kiraladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ahmet Oytun Özdoğan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kırklarelispor forması giyecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş