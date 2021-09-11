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Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün sözleşmesini uzattı

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelen Büyük, 31 Mayıs 2024'e kadar geçerli olan sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada, yeni sözleşmesinin tecrübeli futbolcu ve kulübe hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün sözleşmesini uzattı

Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün sözleşmesini uzattı

AA / Fırat Özdemir - Spor Haberleri
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Haber: Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün sözleşmesini uzattı - Haberler Spor
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