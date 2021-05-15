Aslan, Yeni Malatya karşısında şampiyonluk kovalayacak! Terim, ilk 11'de tüm kozlarını sahaya sürdü
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Aslan, Yeni Malatya karşısında şampiyonluk kovalayacak! Terim, ilk 11'de tüm kozlarını sahaya sürdü

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak maçta Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Fatih Terim, bu karşılaşmada ileri uçta Emre Akbaba, Babel, Arda ve Halil'i sahaya sürdü. Sarı-Kırmızılılar şampiyon olmak için Beşiktaş'tan 3 gol fazla atmak zorunda. Ya da Beşiktaş, Göztepe'ye kaybedecek. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı maçta, VAR hakemi de Mete Kalkavan.

Ligde son hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'u yenen Sarı-Kırmızılı ekip, lider Beşiktaşın Fatih Karagümrük'le, ikinci Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivasspor a yenilmesiyle zirvenin ortağı oldu. Geride kalan 41 haftada 39 müsabakaya çıkan Galatasaray, 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Son haftaya 81 puanla giren sarı-kırmızılılar, averajla lider Beşiktaş'ın arkasında ikinci sırada bulunuyor.

MALATYA KALMAYI GARANTİLEDİ

Bu sezon 39 müsabakada 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 yenilgi yaşayan Helenex Yeni Malatyaspor ise 45 puan topladı ve son hafta öncesi ligde kalmayı garantiledi.

İLK MAÇI ASLAN ALDI

iki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı 1-0 Galatasaray kazanmıştı.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ikili averajda eşitlik bulunurken, +2 genel averaj farkıyla siyah-beyazlılar liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk hesapları yapan Aslan'a, sadece maçını kazanması yetmiyor.

Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Galatasaray'ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş'tan 3 gol fazla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil

Yeni Malatya: Ertaç, Issam Chebake, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Mallan, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Tetteh

Aslan, Yeni Malatya karşısında şampiyonluk kovalayacak! Terim, ilk 11'de tüm kozlarını sahaya sürdü
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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