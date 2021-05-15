Aslan, Yeni Malatya karşısında şampiyonluk kovalayacak! Terim, ilk 11'de tüm kozlarını sahaya sürdü

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak maçta Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Fatih Terim, bu karşılaşmada ileri uçta Emre Akbaba, Babel, Arda ve Halil'i sahaya sürdü. Sarı-Kırmızılılar şampiyon olmak için Beşiktaş'tan 3 gol fazla atmak zorunda. Ya da Beşiktaş, Göztepe'ye kaybedecek. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı maçta, VAR hakemi de Mete Kalkavan.