CARMEDYA.COM – Kia'nın yeni üçüncü nesil Ceed modeli 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sahne aldı. Bu otomobil markanın C segmentindeki başarılı ürünlerinden biri.

Yeni Kia Ceed Cenevre Fuarı'nda sahne aldı



Tıpkı selefi gibi üçüncü nesil otomobil de Frankfurt'ta tasarlandı ve geliştirildi. Sportage ve Venga'nın yanı sıra Slovakya'nın Zilina kentindeki Kia tesisinde bu model üretilecek. Kia Europe operasyon sorumlusu Michael Cole, "Tamamen yeni olan Ceed, konfor, rahatlık ve güvenliği artırmak için tamamen yenilendi. Kia beklenilen kaliteyi sunmaya devam edecek" dedi.

Beş kapılı hatchback, Avrupa'daki pazarlar için 2018 yılının 2. çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Otomobilin tasarımına bakıldığında geniş burun yapısı, LED farlar otomobili daha albenili kılıyor. Arka bölümde yer alan stoplarda, LED teknoloji ile desteklenmiş.

Otomobilde 15, 16 ve 17 inç jant seçenekleri sunulmuş. Ayrıca 12 farklı renk seçeneği ile de otomobilinizi kişiselleştirebiliyorsunuz. İç mekana doğru ilerlediğimizde, kalite algısı daha yüksek bir iç mekan bizleri karşılıyor. Son üretilen Kia modellerinin iç mekan tasarımı bu modelde de kendini yansıtıyor. Orta konsolda 5 ile 7 inç arasında değişen ekran seçenekleri sunulmuş. Ayrıca en üst donanım paketinde 8 inç büyüklüğünde bir ekran da sunuluyor.

Kia'nın yeni K2 platformunda yükselen Ceed, selefine göre 20 mm daha geniş, 23 mm daha alçak karoser yapısına sahip. Otomobilin bagaj hacmi ise 395 litre olarak belirlenmiş. Otomobilin kalbinde 1.0 litrelik 120 HP güç üreten T-GDI motor bulunuyor. Bu motorun yanında benzinli olarak 1.4 litre 140 HP motor da sunuluyor. Dizel ürün gamında ise 1.6 litrelik 115 ve 130 HP güç seçeneklerinde dizel motor yer alıyor. Her motor grubu altı ileri manuel ve 7 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilecek.

The post Yeni Kia Ceed Cenevre Fuarı'nda sahne aldı appeared first on Carmedya.