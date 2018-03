Yeni İpad 2018 ve İpad 2017 Karşılaştırması, Neler Değişti?

Apple Yeni iPAD 2018'i Duyurdu, Eskisinden Farkları Ne?



Yeni iPad 2018 ve iPad 2017 Karşılaştırması, Neler Değişti?

Apple bir çok kez iPad ürün hattını yıllar boyunca yeniledi. Geleneksel 9.7 inçlik ekran haricinde iPad Pro modeli ile de bu ekran ölçüsünü çeşitlendirdi.

Ancak geçen yılki 329$'lık bütçe dostu sayılabilecek iPad modelinde bir çok teknolojik yeniliğin, başka bir değişle Apple'ın başka cihazlarda sunduğu modern gelişmelerin bu model de yer almadığını gördük.

Şimdi ise Apple'ın bahsettiğimiz bu hatasından döndüğüne şahit oluyoruz. Apple yeni 9.7 inçlik iPad 2018 modelinde A10 işlemci kullanımına bir yükseltme yapıyor, bence en önemlisi buna bir de Kalem desteği ekliyor. Buradaki temel amaç öğrenciler için Google tarafından sunulan ucuz Chromebook'lara da bir alternatif olmak. Apple 299$'lık bir fiyatlar okullara olduğunun altında bir fiyat seçeneği de sunuyor.

Peki bu durumda iPAD'in Kardeşleri ile arasındaki farklar neler? En Önemli Özelliklerinin Kıyaslanmasına bir göz atalım.

Yeni iPad 2018 ve iPad 2017 Karşılaştırması, Neler Değişti? Tablo!

iPad (2018)

iPad (2017)

iPad Pro (10.5-inch, 2017)

iPad Pro (12.9-inch, 2017)

Fiyat

$299 for schools/ $329 retail

$329/ $429

$649/ $749/ $949

$799/ $949/ $1,149

Ölçü

240 x 169.5 x 7.5mm (9.4 x 6.6 x 0.29 inches)

240 x 169.5 x 7.5mm (9.4 x 6.6 x 0.29 inches)

250.6 x 174.1 x 6.1mm (9.8 x 6.8 x 0.24 inches)

305.7 x 220.6 x 6.9mm (12 x 8.68 x 0.27 inches)

Ağırlık

469g (1.03 pounds)

469g (1.03 pounds)

469g (1.03 pounds)

677g (1.49 pounds)

OS

iOS 11

iOS 11

iOS 11

iOS 11

Ekran

9.7-inch IPS LCD Retina display

9.7-inch IPS LCD Retina display

10.5-inch IPS LCD Retina display

12.9-inch IPS LCD Retina display

Çözünürlük

2,048 x 1,536 (264 ppi)

2,048 x 1,536 (264 ppi)

2,224 x 1,668 (264 ppi)

2,732 x 2,048 (264 ppi)

En/Boy Oranı

4: 3

4: 3

4: 3

4: 3

İşlemci

Apple A10

Apple A9

Apple A10X

Apple A10X

Hafıza

TBA

2GB

4GB

4GB

Depolama Alanı

32/ 128GB

32/ 128GB

64/ 256/ 512GB

64/ 256/ 512GB

Ön Kamera

1.2MP, f/2.2, 720p video

1.2MP, f/2.2, 720p video

7MP, f/2.2, 1080p video

7MP, f/2.2, 1080p video

Arka Kamera

8MP, f/2.4, 1080p video at 30fps

8MP, f/2.4, 1080p video at 30fps

12MP, f/1.8, 4K video at 30fps

12MP, f/1.8, 4K video at 30fps

Hücresel

Optional

GSM/EDGE

CDMA

UMTS/HSPA/

HSPA+/DC-HSDPA

LTE

Optional

GSM/EDGE

CDMA

UMTS/HSPA/

HSPA+/DC-HSDPA

LTE

Optional

GSM/EDGE

CDMA

UMTS/HSPA/

HSPA+/DC-HSDPA

LTE

Optional

GSM/EDGE

CDMA

UMTS/HSPA/

HSPA+/DC-HSDPA

LTE

WiFi

Dual band 802.11ac

Dual band 802.11ac

Dual band 802.11ac

Dual band 802.11ac

Bluetooth

v4.2

v4.2

v4.2

v4.2

Batarya

10 hours

32.4 Wh, 10 hours

30.4 Wh, 10 hours

41 Wh, 10 hours

Kalem Desteği

Yes

No

Yes

Yes

Yeni iPad 2018 ve iPad 2017 Karşılaştırması Tabloya göz atın!



Engadget

https://www.teknotalk.com/yeni-ipad-2018-ve-ipad-2017-karsilastirmasi-62868/