Yeni İpad 2018 ve İpad 2017 Karşılaştırması, Neler Değişti?
Apple Yeni iPAD 2018'i Duyurdu, Eskisinden Farkları Ne? Yeni iPad 2018 ve iPad 2017 Karşılaştırması, Neler Değişti?
Apple Yeni iPAD 2018'i Duyurdu, Eskisinden Farkları Ne?
Yeni iPad 2018 ve iPad 2017 Karşılaştırması, Neler Değişti?
Apple bir çok kez iPad ürün hattını yıllar boyunca yeniledi. Geleneksel 9.7 inçlik ekran haricinde iPad Pro modeli ile de bu ekran ölçüsünü çeşitlendirdi.
Ancak geçen yılki 329$'lık bütçe dostu sayılabilecek iPad modelinde bir çok teknolojik yeniliğin, başka bir değişle Apple'ın başka cihazlarda sunduğu modern gelişmelerin bu model de yer almadığını gördük.
Şimdi ise Apple'ın bahsettiğimiz bu hatasından döndüğüne şahit oluyoruz. Apple yeni 9.7 inçlik iPad 2018 modelinde A10 işlemci kullanımına bir yükseltme yapıyor, bence en önemlisi buna bir de Kalem desteği ekliyor. Buradaki temel amaç öğrenciler için Google tarafından sunulan ucuz Chromebook'lara da bir alternatif olmak. Apple 299$'lık bir fiyatlar okullara olduğunun altında bir fiyat seçeneği de sunuyor.
Peki bu durumda iPAD'in Kardeşleri ile arasındaki farklar neler? En Önemli Özelliklerinin Kıyaslanmasına bir göz atalım.
Yeni iPad 2018 ve iPad 2017 Karşılaştırması, Neler Değişti? Tablo!
iPad (2018)
iPad (2017)
iPad Pro (10.5-inch, 2017)
iPad Pro (12.9-inch, 2017)
Fiyat
$299 for schools/ $329 retail
$329/ $429
$649/ $749/ $949
$799/ $949/ $1,149
Ölçü
240 x 169.5 x 7.5mm (9.4 x 6.6 x 0.29 inches)
240 x 169.5 x 7.5mm (9.4 x 6.6 x 0.29 inches)
250.6 x 174.1 x 6.1mm (9.8 x 6.8 x 0.24 inches)
305.7 x 220.6 x 6.9mm (12 x 8.68 x 0.27 inches)
Ağırlık
469g (1.03 pounds)
469g (1.03 pounds)
469g (1.03 pounds)
677g (1.49 pounds)
OS
iOS 11
iOS 11
iOS 11
iOS 11
Ekran
9.7-inch IPS LCD Retina display
9.7-inch IPS LCD Retina display
10.5-inch IPS LCD Retina display
12.9-inch IPS LCD Retina display
Çözünürlük
2,048 x 1,536 (264 ppi)
2,048 x 1,536 (264 ppi)
2,224 x 1,668 (264 ppi)
2,732 x 2,048 (264 ppi)
En/Boy Oranı
4: 3
4: 3
4: 3
4: 3
İşlemci
Apple A10
Apple A9
Apple A10X
Apple A10X
Hafıza
TBA
2GB
4GB
4GB
Depolama Alanı
32/ 128GB
32/ 128GB
64/ 256/ 512GB
64/ 256/ 512GB
Ön Kamera
1.2MP, f/2.2, 720p video
1.2MP, f/2.2, 720p video
7MP, f/2.2, 1080p video
7MP, f/2.2, 1080p video
Arka Kamera
8MP, f/2.4, 1080p video at 30fps
8MP, f/2.4, 1080p video at 30fps
12MP, f/1.8, 4K video at 30fps
12MP, f/1.8, 4K video at 30fps
Hücresel
Optional
GSM/EDGE
CDMA
UMTS/HSPA/
HSPA+/DC-HSDPA
LTE
Optional
GSM/EDGE
CDMA
UMTS/HSPA/
HSPA+/DC-HSDPA
LTE
Optional
GSM/EDGE
CDMA
UMTS/HSPA/
HSPA+/DC-HSDPA
LTE
Optional
GSM/EDGE
CDMA
UMTS/HSPA/
HSPA+/DC-HSDPA
LTE
WiFi
Dual band 802.11ac
Dual band 802.11ac
Dual band 802.11ac
Dual band 802.11ac
Bluetooth
v4.2
v4.2
v4.2
v4.2
Batarya
10 hours
32.4 Wh, 10 hours
30.4 Wh, 10 hours
41 Wh, 10 hours
Kalem Desteği
Yes
No
Yes
Yes
Yeni iPad 2018 ve iPad 2017 Karşılaştırması Tabloya göz atın!
Engadget
https://www.teknotalk.com/yeni-ipad-2018-ve-ipad-2017-karsilastirmasi-62868/