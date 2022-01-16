Yeni hoca Mert Nobre de çare olamadı! Altay'ın çilesi bitmiyor

Altay'ın galibiyet hasretini yeni teknik direktör Mert Nobre de dindiremedi. İzmir ekibi, taraftarı önünde Alanyaspor'a 2-0 kaybetti. Altay'ın galibiyet hasreti 14 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti. Mustafa Denizli ile yolları ayıran Altay'da kötü serüven devam etti. Yeni teknik direktör Mert Nobre ilk maçında yenilgiyi tattı.

Alanyaspor'un gollerini 26. dakikada Emre Akbaba, 81'de Oğuz Aydın kaydetti. Altay'ın kazanamama serisi 14 maça çıktı:

0-1 Karagümrük

2-1 Malatya

1-1 Sivas

1-0 Antalya

1-3 Adana Demir

0-0 Başakşehir

2-2 Galatasaray

1-2 Hatay

3-1 Giresun

1-2 Trabzonspor

2-0 Kasımpaşa

1-0 Kayseri

0-2 Alanya

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Bilal Gölen

Altay: Lis, Thiam (Dk. 70 İbrahim Öztürk), Björkander, Murat Akça, Naderi (Dk. 46 Rodriguez), Kappel, Thaciano, Ceyhun Gülselam (Dk. 76 Paixao), Kazımcan Karataş, Pinares, Bamba (Dk. 70 Deniz Kadah)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır (Dk. 86 Mevlja), Fatih Aksoy, Borja (Dk. 70 Tayfur Bingöl), Efecan Karaca (Dk. 86 Milunovic), Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu, Davidson (Dk. 76 Candeias), Novais, Eduardo (Dk. 70 Oğuz Aydın)

Goller: Dk. 26 Emre Akbaba, Dk. 81 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Naderi, Dk. 61 Lis, Dk. 64 Thaciano, Dk. 77 Paixao (Altay), Dk. 89 Milunovic (Aytemiz Alanyaspor)

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