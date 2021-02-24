"Yeni genelge ile oto servisleri rahat nefes alacak!"
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"Yeni genelge ile oto servisleri rahat nefes alacak!"

24.02.2021 16:26 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:48

Geçtiğimiz günlerde SEDDK’nın 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6’ıncı maddesinin uygulanmasına ilişkin yayınladığı genelge üzerine TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde SEDDK'nın 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6'ıncı maddesinin uygulanmasına ilişkin yayınladığı genelge üzerine TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı şunları söyledi; "Yeni genelge ile birlikte sigortalılar, sigorta şirketleri ve servisler arasında problem teşkil eden aracılar ortadan kaldırılarak, tazminat hak sahiplerinin üzerinden yük kaldırılmış ve dosya iş süreçleri kolaylaştırılarak servislerin verdikleri hizmetin tahsilatı konusunda rahat nefes alması sağlanmıştır. Özellikle küçük ve orta ölçekli servisler için can suyu olacaktır. TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan'a, SEDDK Başkanı Türker Gürsoy'a, TSB Başkanı Atilla Benli'ye, TOBB SEİK Başkanı ve TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem'e, bu süreçte tüm emeği geçenlere teşekkürü borç biliriz."

Kaynak: Carmedya.com

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