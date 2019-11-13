Yeni faiz takası ürünü yolda

13.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:53

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, VİOP'ta yeni döviz kontratları ile akşam seansı uygulamasını yakın zamanda duyuracaklarını söyledi. Atilla, kısa süre içinde bankaların faiz riskini çok daha etkin yönetmelerine imkan sağlayacak yeni faiz takası ürününü açıklayacaklarını belirtti.