Yeni dağcıların ilk faaliyeti Aladağlar oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni dağcıların ilk faaliyeti Aladağlar oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yeni dağcıların ilk faaliyeti Aladağlar oldu

İnegöl Belediyespor dağcılık branşı, yeni dağcılara 3000 metre üzeri zirve faaliyeti düzenledi.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl Belediyespor dağcılık branşı, yeni dağcılara 3000 metre üzeri zirve faaliyeti düzenledi.

Avrupa Spor Haftası çerçevesinde düzenlenen faaliyete 27 sporcu katıldı. Mihmandar antrenör Bülent Aktaş liderliğinde 3723 metre rakımda bulunan Niğde Aladağlar Emler zirve faaliyeti 24 Eylül Cuma akşamı 22.00'da Belediye Spor Salonu önünden başladı. Araçlarla sabah saat 05.30'da Niğde ili Çamardı ilçesine varılarak oradan traktörlerle Karayalak kamp alanına çıkıldı ve çadırlar hemen kurularak zirve için hazırlık yapılıp saat 07.45'te faaliyete başlandı.

20 sporcu zirve faaliyetini tamamlayabildi

Aladağların zorlu zirvelerinden olan Emler zirve faaliyeti, kamp alanına 2 nöbetçi bırakılarak 25 sporcu ile başladı. Sporcuların ilk kez yüksek dağ tecrübeleri artması ve dağ şartlarında nasıl kalabileceklerini yaşayarak öğrenecekleri bir deneyim oldu. Zirve çıkışında 1 saatlik mesafede dikleşen parkur sonrası rakım rahatsızlıkları sebebiyle 5 sporcu o noktada faaliyetini sonlandırarak ekibin dönmesini bekledi. 20 sporcuyla saat 15.15'te zirve çıkışı tamamlanarak 15.30'da dönüşe geçilerek 5 dağcıyla buluşulup inişe devam edildi. Saat 19.30'da kamp alanına tüm ekip eksiksiz ve kazasız inerek faaliyeti tamamlamış oldular.

Dağcılık eğitimleri için kayıtlar başladı

Öte yandan, İnegöl Belediye Spor Kulübünden yapılan açıklamada Kasım ayında açılacak olan 2021 yılı 2. Yaz Dağcılık Eğitimleri için kayıtların başladığı duyuruldu. 21 Aralık 2021 kış sezonunun başlaması ile yaz dağcılık eğitimlerini bitirmiş olan sporcuların kış dağcılık eğitimleri de açılacak. - BURSA

Yeni dağcıların ilk faaliyeti Aladağlar oldu

Yeni dağcıların ilk faaliyeti Aladağlar oldu

Yeni dağcıların ilk faaliyeti Aladağlar oldu

Yeni dağcıların ilk faaliyeti Aladağlar oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Amelia Hamlin Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Mesut Özil Salih Uçan Valentin Rosier
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Olaf Scholz Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yeni dağcıların ilk faaliyeti Aladağlar oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:25:28. #1.12#