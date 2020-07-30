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Yeni Adana Stadyumu 'mavi-lacivert' ışıklarla aydınlatıldı

- Yeni Adana Stadyumu 'mavi-lacivert' ışıklarla aydınlatıldı Ankara'da Süper Lig yolundaki son maçta Fatih Karagümrük ile mücadele eden Adana Demirspor'a Adana'dan büyük moral Yapımı devam eden ve yeni sezonda açılması beklenen 33 bin kişilik Yeni Adana Stadyumu, Adana Demirspor'un Süper...

30.07.2020 22:34 | Son Güncelleme: 30.07.2020 23:09

- Yeni Adana Stadyumu 'mavi-lacivert' ışıklarla aydınlatıldı

Ankara'da Süper Lig yolundaki son maçta Fatih Karagümrük ile mücadele eden Adana Demirspor'a Adana'dan büyük moral

ADANA - Yapımı devam eden ve yeni sezonda açılması beklenen 33 bin kişilik Yeni Adana Stadyumu, Adana Demirspor'un Süper Lig yolundaki son maçı için 'mavi-lacivert' ışıklarla aydınlatıldı.

Adanalı olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Süper Lig yolunda Fatih Karagümrük ile Ankara'da karşılaşan Adana Demirspor'a moral vermek için maç boyunca yeni stadyumun 'mavi-lacivert' ışıklarla aydınlatılmasını önerdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da kabul edilen önerinin üzerine maçın başladığı 21.00'den itibaren Yeni Adana Stadyumu 'mavi-lacivert' ışıklarla aydınlatıldı.

Stadyum çevresinde bulunan binalarda oturan vatandaşların ise bu anı ölümsüzleştirmek için evlerinin balkonlara çıkıp fotoğraf çektikleri görüldü. Öte yandan hologram ile stadyumun dış cephesine Adana Demirspor'un arması yansıtıldı.

Yeni Adana Stadyumu 'mavi-lacivert' ışıklarla aydınlatıldı

Kaynak: İHA

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