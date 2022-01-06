Yeni açılacak veterinerlik fakültelerine "fiziki ve teknik altyapı zorunluluğu" getirildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni açılacak veterinerlik fakültelerine "fiziki ve teknik altyapı zorunluluğu" getirildi

Yeni açılacak veterinerlik fakültelerine
AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veterinerlik programlarında eğitime başlanması ve sürdürülmesi için asgari koşulların Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edildiğini bildirdi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veterinerlik programlarında eğitime başlanması ve sürdürülmesi için asgari koşulların Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edildiğini bildirdi.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'dan bu yana TVHB, Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi ve YÖK ile yürütülen çalışmaları mesleğin geleceği açısından tarihi bir başarı olarak nitelendirdi.

Genel Kurul'da kabul edilerek YÖK'ün internet sayfasında yayımlanan programa işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bundan böyle veteriner fakültelerinin açılması ve eğitime başlama aşamasında, sürdürülmesi için asgari altyapı (fiziki ve teknik), asgari insan kaynakları (akademik, idari ve teknik personel) eğitimin nicelik ve niteliği ile ilgili asgari şartlar genel ve özel ilkeler olarak belirlenmiştir. Fakülte ana binalarından dersliklere, öğrenci laboratuvarlarından eğitim, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarına, fakülteye ait büyük ve küçük hayvan kliniklerini içeren hayvan hastanesinden kütüphaneye, eğitim araştırma ve uygulama çiftliğinden teknik altyapıya, akademik, idari, teknik ve yardımcı personele kadar yeni kriterler hayata geçirilecek."

Eroğlu, aldığı kaliteli eğitimle mesleğini en iyi şekilde icra eden veteriner hekimlik profilinin yeniden tanımlanacağını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişiklik yapıldı! İşte yeni dönemin ayrıntıları

Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişiklik yapıldı! İşte yeni dönemin ayrıntıları

 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 'Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik.'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik."

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title