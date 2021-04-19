Yemin 331. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yemin son bölümde neler oldu? Yemin dizisi yeni bölümde ne olacak?
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Yemin 331. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yemin son bölümde neler oldu? Yemin dizisi yeni bölümde ne olacak?

Yemin 331. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yemin son bölümde neler oldu? Yemin dizisi yeni bölümde ne olacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Kanal 7'nin sevilen dizisi Yemin bugün 330. bölümü ile ekranlara gelmişti. Hafta sonları yayınlanan Yemin'in yeni bölümü önümüzdeki Cumartesi 331. bölümü ile ekranlara gelecektir. Peki, Yemin 331. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yemin yeni bölümde neler olacak? Yemin dizisi son bölümde neler oldu?

Yemin dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Yemin 331. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yemin yeni bölümde neler olacak? Son bölümde hangi olaylar oldu? Yemin konusu ne? Oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

YEMİN 331. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yemin dizisi 331. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm 24 Nisan Cumartesi ekranlara gelecek.

YEMİN 331. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

18 Nisan 2021 Pazar

KEMAL HAPSE Mİ GİRECEK?

Yemin'de bu akşam İlyas'ın ölümünden sorumlu tutulan Kemal olay yerinde bir kişinin daha olduğunu söyler. Narin ve Taci Kemal'i kurtarabilecek mi?

Yemin 331. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yemin son bölümde neler oldu? Yemin dizisi yeni bölümde ne olacak?

330. Bölüm:

Emir, Ümit'in göründüğü gibi biri olmadığından neredeyse emindir. Feride'yi cezalandırmak için türlü oyunlar kuran Ümit sınırları zorlamaya devam eder. Emir eline geçen fotoğraflar sayesinde Ümit'in gerçek yüzünü ortaya dökmeyi düşünürken Feride evde korkunç bir tabloyla karşılaşır. Feride yaşananlardan sonra yol yakınken ayrılmak ister ama Ümit'in buna razı olmayacağı bellidir. Feride daha büyük acıların eşiğindedir. Emir, Feride'yi kurtarabilecek mi? Kemal, İlyas'ın öldürüldüğü gün olay yerinde birinin daha olduğunu söyleyerek Taci'ye büyük bir ipucu vermiştir. Taci ile Narin olay yerine gittiklerinde eski bir telefon bulurlar. Bu İlyas'ın telefonudur. Narin ile Taci iz sürmeye devam ederler. Buldukları telefon gerçekten Kemal'i kurtaracak kadar önemli bir ipucu mudur?

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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