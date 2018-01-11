Yemenli Sanayiciler Aosb'yi Ziyaret Etti

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu'nun öncülük ettiği Yemenli sanayici ve bürokratlardan oluşan 150 kişilik heyet, iki ülke arasındaki ticari işbirliğini geliştirmek üzere geldiği Adana'da, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni (AOSB) gezdi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, AOSB Başkanlığı Seyhan Toplantı Salonu'nda, Yemen'den gelen heyete organize sanayi bölgesiyle ilgili bilgi verdi.

AOSB'den Avrupa'ya ihracat yapan birçok önemli işletme olduğunu ifade eden Kaya, yıllık ihracat rakamının ise yaklaşık 1 milyar doları bulduğunu ifade etti.

Kaya, Yemen heyetinin yaptığı ziyaretin, iki ülke arasında ticari ilişkilerin gelişmesi açısından önemli olacağına inandığını kaydetti.



TYDTA Körfez Temsilcisi Göksu da ticari işbirliğini geliştirmek için Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı olarak bu tür ziyaretlere öncülük ettiklerini dile getirdi.

Yemenlilerin, Ortadoğu ticaretini elinde tutan bir millet olduğunu belirten Göksu, "Yemen halkında doğuştan bir girişimcilik yeteneği var. Biz de Yemen'deki kardeşlerimizi Adana ve Mersin'de bulunan işadamlarımızla bir araya getirerek, buradaki gelişmiş sanayiyle tanıştırmak istedik. Bu vesileyle, iki ülke arasındaki ticaretin artacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

AOSB Bölge Müdürü Mustafa Keskin'in bölge hakkındaki sunumunun ardından Yemenli heyet, AOSB'de üretim yapan bazı firmaları gezerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.