Yemen IMF'nin oluşturduğu özel rezervden 665 milyon dolar alacak
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Yemen IMF'nin oluşturduğu özel rezervden 665 milyon dolar alacak

Yemen IMF'nin oluşturduğu özel rezervden 665 milyon dolar alacak
Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah - Haberler | Ekonomi

Yemen'in Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tahsis ettiği özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminden 665 milyon dolar alacağı belirtildi.

Yemen'in Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tahsis ettiği özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminden 665 milyon dolar alacağı belirtildi.

IMF Yemen Bölge Temsilcisi Gazi eş-Şubeykat, konuyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Yemen'in bugün IMF'den 665 milyon dolar alacağını aktaran Şubeykat, bu meblağın, ülkedeki ekonomik krizi hafifletmede katkı sağlayacağını ifade etti.

IMF Guvernörler Kurulu, ağustos ayı başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı olarak adlandırılan rezerv para biriminin tahsisini onaylamıştı.

Yeni oluşturulan SDR'lerin IMF üyesi ülkelere fondaki mevcut kotaları oranında kredilendirileceği belirtilen IMF açıklamasında, yeni tahsisin yaklaşık 275 milyar dolarının (yaklaşık 193 milyar SDR) düşük gelirli ülkeler de dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelere gideceği ifade edilmişti.

Yemen'deki iç savaş

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah

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Yemen IMF'nin oluşturduğu özel rezervden 665 milyon dolar alacak - Haberler Ekonomi
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