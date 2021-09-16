Yemeksepeti'nden 'Şehre Dönüş' kampanyası - Haberler Ekonomi
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Yemeksepeti'nden "Şehre Dönüş" kampanyası

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Yemeksepeti'nden

Yemeksepeti, başlattığı "Şehre Dönüş" kampanyası kapsamında kullanıcılarına yüzde 50'ye varan indirim fırsatı sunuyor.

Yemeksepeti, başlattığı "Şehre Dönüş" kampanyası kapsamında kullanıcılarına yüzde 50'ye varan indirim fırsatı sunuyor.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre, tatil ve memleket ziyaretlerinden şehirlere dönen kullanıcılar, 2 binin üzerinde restoranın katıldığı kampanyayla şehrin lezzetlerini indirimli olarak tatma fırsatı buluyor.

"Şehrin Tadını Şehre Dönüş Menüleri ile Çıkar" sloganıyla 31 Ekim'e kadar sürecek kampanya kapsamında kullanıcılar, indirimli menülere ana sayfadaki "Şehre Dönüş Menüleri" bağlantısından ulaşabilecek.

Kullanıcılar dilerlerse sipariş vermek istedikleri restoranın sayfasındaki "Şehre Dönüş Menüleri" seçeneği altından da sipariş verebilecek.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
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Haber: Yemeksepeti'nden 'Şehre Dönüş' kampanyası - Haberler Ekonomi
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