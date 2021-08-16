Yemeksepeti Banabi'nin Genel Müdürü Bülent Dölek oldu

Hızlı ticaret platformu Yemeksepeti'nin hızlı market markası Yemeksepeti Banabi'nin Genel Müdürü Bülent Dölek oldu.

Hızlı ticaret platformu Yemeksepeti'nin hızlı market markası Yemeksepeti Banabi'nin Genel Müdürü Bülent Dölek oldu.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra İTÜ Mühendislik Yönetimi yüksek lisans programını tamamlayan Dölek, birçok farklı pozisyonda 24 senelik iş deneyiminin ardından 2021 Ağustos ayı itibarıyla yeni görevine başladı.

Kariyerine 1997 yılında Migros Ticaret A.Ş.'de Ar-Ge Mühendisi olarak başlayan Dölek devamında Kategori Yönetimi'nde yöneticilik yaptı. 2010 yılında katıldığı g2m Dağıtım Pazarlama ve Tic. A.Ş.'de Atıştırmalık, Şekerleme ve İçecek Grupları Kategori Müdürü, Yeni İş ve Satış Geliştirme Müdürü, İş Geliştirme Müdürü, Satış Operasyon Direktörü olarak İcra Kurulu üyeliği pozisyonlarında bulundu.

2014 yılında Accenture Türkiye'de Kıdemli Ülke Perakende Müdürü olarak kariyerine devam eden Dölek, 2017 yılında McKinsey & Company'de Perakende ve Tüketici Ürünleri Müşteri Geliştirme Lideri pozisyonunda ve son olarak 2019 yılında LC Waikiki'de Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda bulundu.

Yemeksepeti Banabi, ağustos ayı itibarıyla 33 ilde milyonlarca kullanıcısına 4 binden fazla ürün çeşidi sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz