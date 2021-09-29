Yemeksepeti 20 yıllık logo ve tasarımını değiştirdi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yemeksepeti 20 yıllık logo ve tasarımını değiştirdi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Yemeksepeti 20 yıllık logo ve tasarımını değiştirdi

Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti, 20 yıldır kullandığı logosunu ve tasarımını değiştirdi. Logoda fontlar değişirken, kurye figürü de kaldırıldı.

Bugün itibarıyla yeni tasarımını duyuran Yemeksepeti, 20 yıldır kullandığı font için daha yumuşak hatları tercih etti. Yemeksepeti ile özleşen kurye figürünün de silindiği görülüyor. Renk farklılıklarının da görüldüğü sitede font farklıları dikkat çekiyor.

BANABİ UYGULASINDA DA DEĞİŞİKLİK

Yemeksepeti'nin Banabi uygulamasında da değişikliğe gidildi. Parmak figürünün kaldırıldığı onun yerine bir çerçevenin getirildiği görülüyor.

ARTIK RENKLER AYNI

Önceden farklı renklere sahip olan Yemeksepeti ve Banabi'nin artık aynı renk olduğu dikkat çekiyor.

Yemeksepeti 20 yıllık logo ve tasarımını değiştirdi

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Sezai Temelli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Ebru Şallı Şafak Sezer Hulusi Akar
Spor Mehmet Topal Balotelli Gökhan Töre Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yemeksepeti 20 yıllık logo ve tasarımını değiştirdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:17:37. #1.11#