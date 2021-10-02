Yelkende Optimist Milli Takım Kampı, Bodrum'da yapılacak
Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Optimist Milli Takım Kampı, 18-24 Ekim tarihlerinde Bodrum'da düzenlenecek.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Optimist Milli Takım Kampı, 18- 24 Ekim tarihlerinde Bodrum'da düzenlenecek.
Federasyonun açıklamasına göre, Bodrumspor Yelken Kulübü Derneği tesislerinde gerçekleştirilecek kamp, Antrenör Alican Selcik ile Gökhan Durkal gözetiminde gerçekleştirilecek.
Kampa katılacak sporcular şunlar:
Ege Erdemli, Göktuğ Öztuncel, Kutsal Güneş Kurnaz, Uğur Yıldırım, Ege Ayyıldızbayraktar, Sadrihan Suer, Görkem Arda Koçak, Irmak Süvari, İlayda Şen,Defne Isabel Ramirez Zambrano, Medine Havva Tatlıcan.
AA / Sinem Er - Spor Haberleri