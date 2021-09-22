Yelkende Kitefoil ve IQFoil Türkiye Şampiyonası İzmir'de yapılacak

İZMİR (AA) - Yelkende Kitefoil ve IQFoil Türkiye Şampiyonası, 2-7 Kasım tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Olimpik Ekipman Genç Kategorileri için milli takım seçme yarışlarına lisanslı ve vizeli sporcular katılabilecek.

Faaliyet programında yer alan şampiyona Çeşme ilçesinde gerçekleştirilecek.