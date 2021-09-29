Yelkende "IQFoil" sınıfının kampı İzmir'de düzenlenecek
Türkiye Yelken Federasyonu, "IQFoil" sınıfındaki kampın 9-14 Ekim tarihlerinde, İzmir'de gerçekleştirileceğini duyurdu.
İZMİR (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu, "IQFoil" sınıfındaki kampın 9-14 Ekim tarihlerinde, İzmir'de gerçekleştirileceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü tesislerinde düzenlenecek kampa, IQFoil ekipmanına sahip, Milli Takım Seçme Yarışları'nda yarışan sporcular katılabilecek.
1 Ekim Cuma gününe kadar başvuruların yapılabileceği kamp, antrenörler Jaroslaw Miarczynski ve Ferit Ercan Onur gözetiminde gerçekleştirilecek.
AA / Sinem Er - Spor Haberleri