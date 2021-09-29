Yelkende 'IQFoil' sınıfının kampı İzmir'de düzenlenecek - Haberler Spor
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Yelkende "IQFoil" sınıfının kampı İzmir'de düzenlenecek

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
Yelkende

Türkiye Yelken Federasyonu, "IQFoil" sınıfındaki kampın 9-14 Ekim tarihlerinde, İzmir'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

İZMİR (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu, "IQFoil" sınıfındaki kampın 9-14 Ekim tarihlerinde, İzmir'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü tesislerinde düzenlenecek kampa, IQFoil ekipmanına sahip, Milli Takım Seçme Yarışları'nda yarışan sporcular katılabilecek.

1 Ekim Cuma gününe kadar başvuruların yapılabileceği kamp, antrenörler Jaroslaw Miarczynski ve Ferit Ercan Onur gözetiminde gerçekleştirilecek.

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
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Haber: Yelkende 'IQFoil' sınıfının kampı İzmir'de düzenlenecek - Haberler Spor
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