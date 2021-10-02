Yelkende Formula Kite Dünya Şampiyonası İtalya'da yapılacak

Formula Kite Dünya Şampiyonası İtalya'da düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı faaliyet programında yer alan şampiyona, 10-18 Ekim tarihlerinde Torre Grande bölgesinde organize edilecek.

Şampiyonaya milli sporcular Derin Cem Baba, Sarp Bulut, Derin Atakan, Derin Deniz Sorguç, Ejder Ginyol, Kaan Özsan, Yağmur Tuna ve Merve Ceylan katılacak.