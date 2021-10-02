Yelkende Formula Kite Dünya Şampiyonası İtalya'da yapılacak
Formula Kite Dünya Şampiyonası İtalya'da düzenlenecek.
Formula Kite Dünya Şampiyonası İtalya'da düzenlenecek.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı faaliyet programında yer alan şampiyona, 10-18 Ekim tarihlerinde Torre Grande bölgesinde organize edilecek.
Şampiyonaya milli sporcular Derin Cem Baba, Sarp Bulut, Derin Atakan, Derin Deniz Sorguç, Ejder Ginyol, Kaan Özsan, Yağmur Tuna ve Merve Ceylan katılacak.
AA / Sinem Er - Spor Haberleri